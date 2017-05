Vuilnisbak in Waalwijk gaat in vlammen op

Waalwijker Gordon (58) leeft helemaal op na grote metamorfose in RTL-programma

26 mei WAALWIJK - Het was misschien wel de grootste metamorfose in het programma ooit, zei presentator Gordon donderdagavond in Hotter than my Daughter op RTL 4. Het ging om zijn Waalwijkse naamgenoot Gordon van Lieshout (58), die er volgens zijn zoon Jordy uit zag als een soort Jezus Christus. Sinds de opnames, zes weken geleden, wordt de gestylde Gordon overspoeld met positieve reacties.