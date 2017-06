Vuurwapen gevonden in gestolen auto met valse kentekenplaten in Waspik

Acteren in De Leest en in het gewone leven

19 juni WAALWIJK - Acting out is een Engelse term voor gedrag waarbij een persoon destructief en agressief handelt, zonder rekening te houden met de negatieve gevolgen. Dat begrip was bij Kunstencentrum Waalwijk niet bekend toen het theaterfestival deze naam werd gegeven. Want bij toneel, dans, musical moet plezier maken en uitstralen voorop staan. En dat deed het ook, afgelopen weekend in Theater De Leest.