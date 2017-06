Waalwijk bereidt zich voor op Utrechtse voetbalinvasie

Alcoholverbod op Vredesplein na overlast door drinkende jongeren

15:27 WAALWIJK - Het is voortaan verboden om alcohol te drinken op het Vredesplein in Waalwijk. De gemeente heeft dat geregeld in een plaatselijke verordening. Ook wie een aangebroken fles of blikje met alcohol bij zich heeft, is vanaf nu strafbaar.