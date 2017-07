Waalwijk klaar voor Utrechtse invasie

Inwonerspanel Sprekend Waalwijk: 'Arbeidsmigrant het best af in gewone woonwijk'

18 juli WAALWIJK - Arbeidsmigranten kunnen het best in woonwijken wonen, verspreid in groepjes van maximaal vier personen. Dat vindt in ieder geval het merendeel (64 procent) van het Inwonerspanel Sprekend Waalwijk dat reageerde op een vragenlijst over arbeidsmigranten in hun gemeente. Arbeidsmigranten in grote groepen huisvesten op locaties buiten de bebouwde kom, is een tweede optie, maar deze scoort aanzienlijk lager, 19 procent.