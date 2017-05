Waalwijker (18) rookt marihuana; slaat en bespuugt hulpdiensten

UPDATE VIDEO: Honderden mensen lopen mee in stille protesttocht tegen pastoor in Reusel

6 mei REUSEL - Meelopen in een protestmars, eigenlijk past het niet bij de volksaard - of d'n aord, zoals ze hier zeggen - van de Reuselnaar. Die heeft zijn mening meestal wel klaar, maar is vaak moeilijk zijn luie stoel uit te krijgen als het er op aankomt. Of bang wat de buren er wel niet van zullen denken. Des te opmerkelijker was de hoge opkomst zaterdagochtend voor de stille tocht die Frank Rovers organiseerde uit protest tegen de voormalige pastoor van Waalwijk, Karel van Roosmalen. ,,Dan moet het wel heel erg hoog zitten", constateerde Ruud Truijers (72) uit Reusel.