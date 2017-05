Waalwijker Gordon (58) leeft helemaal op na grote metamorfose in RTL-programma

Kans op terugkeer van ijsbaan in Waalwijk

7:04 WAALWIJK - De gemeente Waalwijk ziet rond Kerst graag een ijsbaan op het Raadhuisplein en is bereid om hier financieel aan bij te dragen. Nu is er wél tijd om te kijken of het plan in de stad rondom de feestdagen haalbaar is.