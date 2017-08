Waalwijkse duivenmelker verdacht van fraude: 'Ik heb een enorme fout gemaakt'

WAALWIJK - Hij won vele prijzen in de duivensport, bekleedde diverse bestuursfuncties en in januari zou hij 50 jaar lid zijn van PV De Postduif in Waalwijk. Maar sinds afgelopen weekeinde wordt Wim Snels uit Waalwijk verdacht van fraude. Hij is tijdens een wedstrijd op heterdaad betrapt. ,,Ik heb hiermee alles weggegooid."

Een stomme fout noemt Snels het zelf. ,,Dommer kan niet zelfs", geeft hij geëmotioneerd toe. ,,De afgelopen weken waren de jonge duiven een beetje ziek. Ik wilde toch weer kampioen worden en heb toen een enorme fout gemaakt."

Sjoemelen met chips

Volgens controleur Wim Donks sjoemelde Snels met de chips die zijn vogels droegen. Snels zou thuis een chip hebben gehad waarmee hij doorgaf dat de vogel thuis was, terwijl deze nog onderweg was. Zondag werd de proef op de som genomen tijdens een wedstrijd vanuit het Franse Pont St. Maxence. Één van de vogels van Snels werd achtergehouden. En wat bleek? Volgens Snels was deze gewoon naar huis gevlogen. En de duif zou ook nog eens de snelste zijn geweest.

De NPO, de Nederlandse Postduiven Organisatie, stelde een onderzoek in en Snels kon niet anders dan toegeven dat hij gefraudeerd had. Nu is het onderzoek in handen van Instituut Sportrechtspraak. Snels wacht dat onderzoek niet af en legde direct zijn functie als voorzitter bij PV De Postduif, Rayon 4 van afdeling Brabant 2000 en secretaris bij Midfondclub de Langstraat neer.