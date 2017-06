Waalwijkse oppositie vertrekt ziedend uit raad om uitstel reddingsplan SLEM

WAALWIJK - 'U bakt er niks van', 'u maakt de wethouder in het openbaar tot leugenaar' en 'hier willen we geen deel van uitmaken'. De gehele oppositie is donderdagavond ziedend vertrokken bij een raadsvergadering over SLEM (Stichting Schoenen Leder Educatie Museum). Reden: de coalitiepartijen stelden voor de behandeling van het reddingsplan op te schorten, omdat ze er zelf nog niet uit zijn.

De gehele oppositie was compleet verrast. Wethouder Hans Brekelmans liet eerder juist weten dat uitstel absoluut geen optie is omdat SLEM anders morgen failliet zou gaan. De stichting kampt met forse financiële problemen. Het college wilde de helpende hand toereiken en 900.000 euro bijdragen. Coalitiepartijen steken daar voorlopig een stokje voor en willen desondanks toch uitstel. LokaalBelang-raadslid Jan van Dinther: ,,Alle inspanningen ten spijt, zijn we nog niet zover dat we een oordeel over het voorstel kunnen geven."

'Beschamend'

De oppositie met daarin D66, GroenLinksaf, SGP, Werknemersbelang, PvdA en Lijst IJpelaar, nam in ongekend harde woorden afstand van deze gang van zaken. 'Beschamend voor de lokale democratie', vond GroenLinksaf-raadslid Frank den Braven de vertoning. ,,Nimmer is ons gevraagd wat wij als oppositie vinden. Ook nu kunnen we niet meepraten. U ontzegt ons de toegang tot de discussie", zei hij. SGP'er Richard Tiemstra tegen coalitiepartij LokaalBelang: ,,U bakt er niks van."

ZIE OOK: Gemeente betaalde ruim een ton voor vertrek Waalwijkse museumdirecteur