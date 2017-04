Waalwijkse ouders krijgen cel voor brandmerken dochter

Burgemeester teruggefloten: geen acute dreiging Sportschool Waalwijk

11 april WAALWIJK - Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk was niet bevoegd Sportschool Waalwijk per direct te sluiten omdat de veiligheid en gezondheid van mensen op dat moment niet in het geding was. De voortvluchtige crimineel was namelijk al in hechtenis. Dat blijkt uit de uitspraak van de voorzieningenrechter, die de sluiting van de sportschool op 31 maart nog op dezelfde dag ongedaan maakte.