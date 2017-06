Wéér de auto opengebroken: 'Ze weten me te vinden, ik sta op hun lijst'

WAALWIJK - Politie adviseert de auto in een andere straat te parkeren. Autoruiten zijn op. Navigatiesystemen niet meer leverbaar. Voor de derde keer in negen maanden tijd is er voor de deur van verslaggeefster Cobine van der Louw ingebroken. ‘Je staat op iemands lijstje.’

De mannelijke buurtbewoners in de wijk Besoyen weten sinds deze ochtend hoe mijn pyjama eruit ziet. Ongemakkelijk, aangezien het een zomereditie betreft. Het is half acht ’s ochtends als voor de zoveelste keer mijn deurbel gaat. ,,Ze hebben je weer te pakken”, zegt buurman J. Eerder heb ik buurman L (‘Het is weer zover!’) en buurman B (‘Meissie, wat moet je bang zijn’) vriendelijk bedankt voor het melden.



Volledig scherm Auto-inbraak 1 bij Cobine van der Louw © Cobine Van Der Louw Voor de derde keer in slechts negen maanden is er in mijn auto ingebroken. Ik voel geen woede, geen angst. Slechts berusting als ik denk: wat een pech, weer een navigatiesysteempje weg. Protocol, ‘what to do bij een auto-inbraak’, zet ik in werking. Dit houdt in dat je aangifte doet bij de politie, je verzekeringsmaatschappij opbelt en een autoschadebedrijf inschakelt.

Glas

Afgelopen september was de eerste keer. Op een ochtend open ik mijn achterklep en denk: ‘goh wat doet al dat glas hier’. Het achterraam is ingeslagen en mijn navigatiesysteem is weg. Verbaasd kijk ik om mij heen. Dit kan namelijk niet. Dit is een burgerlijke rijtjeshuizenwijk waar iedereen met elkaar barbecuet en alles van elkaar weet.

Quote Dit kan niet. Dit is een burgerlijke rij­tjes­hui­zen­wijk waar iedereen alles van elkaar weet. Cobine van der Louw Alles was snel geregeld. Volgens het autoschadebedrijf is mijn systeem erg geliefd. Gelukkig heb ik mijn ‘papa-verzekering’. Eentje die mijn vader heeft afgesloten. Waarbij ik tegen de hele wereld verzekerd ben en iedereen verzekerd is als ik eraan kom. Het kost me geen geld en mijn premie gaat niet omhoog. Hierna heb ik twee weken onrustig uit het raam gekeken. Maar dit gevoel slijt. Tot vorige maand.

Knipperlichten

Volledig scherm Auto-inbraak 3 bij Cobine van der Louw © Cobine Van Der Louw Na een stapavond rol ik met een vriendin uit de taxi. Als ze vraagt waarom mijn gevarenlichten knipperen, zie ik de schade. Ik doe een dansje als ik constateer dat mijn navigatiesysteem er nog inzit.



Volgens het schadebedrijf heb ik ‘geluk gehad’. Ze zijn waarschijnlijk gestoord. Datzelfde weekend is het bij twee dezelfde auto’s wel gelukt. ,,Vast een bende en jij staat op hun lijst.” De politie gaf als tip mijn auto in een andere straat te zetten. Iets waar ik weinig enthousiasme voor kon opbrengen.

Quote Ik bel de wijkagent. Hij heeft geen oplossingen. Hij denkt dat ik op een lijst sta. Cobine van der Louw Tot afgelopen maandag. De draden liggen door de straat. Systeem weg. ,,Erg geliefd. Zeker nu deze niet meer gemaakt wordt”, vertelt een medewerker van het schadebedrijf. ,,We proberen er een te bestellen, maar ik vrees dat we niets kunnen doen. Dan maken we het dicht.” Ook de ruitjes zijn even niet beschikbaar. Met een plastic plaat rij ik naar huis. Mijn opties: systeem niet terugplaatsen (dag autowaarde), wel plaatsen en afwachten, auto verkopen of (tijdelijk) omruilen met een familielid.

Ik bel de wijkagent. Hij heeft geen oplossingen. Hij denkt dat ik op een lijst sta, ‘mobiel banditisme hoor je veel’, voegt hij toe. Ook de politie heeft geen bruikbare tips. ‘Een andere auto kopen?’, hoor ik aan de andere kant van de lijn. Ik kan bellen als ik iets verdachts hoor. Teleurgesteld hang ik op. In mijn auto slapen is geen optie. Dan ziet de hele buurt mijn pyjama.

Politie en Interpolis

De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan onder meer auto-inbraken. Werkwijze: ze rijden een wijk binnen, halen bijvoorbeeld airbags en navigatiesystemen weg en rijden weer de grens over. Tot en met 2013 was in Nederland echter een stijging te zien van mobiel banditisme vanuit Oost-Europa, met name de landen Polen, Bulgarije, Roemenië en Litouwen. De politie probeert de bendes in kaart te brengen en houdt onder meer verkeerscontroles om ze op te pakken.