Tegenstanders bouwplan Hoefsven houden vol: 2.500 flyers in de bus

12:18 WAALWIJK - De wethouder weet het zeker; er komen woningen naast recreatiegebied Het Hoefsven aan de Akkerlanen in Waalwijk. De tegenstanders van het plan geven echter niet op. Leden van de actiegroep 'Geen woningen in het Hoefsven' gaan donderdag 2.500 flyers huis-aan-huis verspreiden. En in het weekblad wordt een oproep geplaatst: 'Kom 29 juni naar de raadzaal en laat u tegenstem horen'.