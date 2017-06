Wielrenner in Waalwijk gewond na botsing met kind

Persoon met 6 gram cocaïne aangehouden bij ver­keers­con­tro­le Waalwijk

6:43 WAALWIJK – Agenten van politieteam Langstraat hebben woensdag samen met de belastingdienst een verkeerscontrole gehouden in de omgeving van Waalwijk. Daarbij is één persoon aangehouden die in het bezit was van zes gram cocaïne.