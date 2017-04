Willem uit Waalwijk wint 139.00 euro bij Miljoenenjacht

Ben Mandemakers vond negatieve publiciteit rond bedrijf 'echt vreselijk'

8 april WAALWIJK - Ben Mandemakers vond de negatieve publiciteit die eind januari over zijn bedrijf heen kwam 'echt vreselijk'. ,,Ik had toen liever meer belasting willen betalen, dan dit. Het was vreselijk omdat we ons totaal niet herkenden in de kritiek, noch in het beeld dat werd geschetst."