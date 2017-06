Zolderpop: van nagenoeg leeg plein tot over de koppen lopen in Waalwijk

Zolderpop werd uit de mottenballen gehaald, want in de jaren tachtig organiseerde jongerencentrum 't Zolderke dit evenement op de grasvelden van bij de voormalige Taxandriahal. ,,Dat was altijd erg gezellig", zegt Niels Jansen uit Kaatsheuvel. ,,Je had een beetje een flowerpowergevoel. In het gras liggen, een flesje bier bij de hand." Jansen is er al vroeg bij. ,,Ik houd van muziek, mijn zoon doet er echt iets mee." Tim is zanger en gitarist van Tomahawk.

Nadat de schoolband drie kwartier snoeiharde muziek over het Raadhuisplein en ver daarbuiten heeft gestrooid, zijn Volbeat Tribute Band, Present Danger en de Manne van de Leesmap. Allengs wordt het drukker. Bijna kun je over de koppen lopen. Ideaal om te crowdsurfen. Dat gebeurt dan ook, een man in een rolstoel wordt gedragen door het publiek.