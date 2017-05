Zorg in Waalwijk over jacht op aankomende criminelen

Tegelijkertijd wordt een aanbod gedaan: wil je je leven beteren, dan krijg je hulp. Maar niet vrijblijvend. Het is het laatste redmiddel, als andere maatregelen niet werken. En als de overlastgever dan nog niet wil meewerken, keert het interventieteam later onverwachts terug. Tot eind vorig jaar hadden 25 Waalwijkse jongeren bezoek gehad van het team. Maar D66 vraagt zich af of de gemeente hier het voortouw in moet nemen, of dat dit een taak is van de politie. Ook wil de partij op de hoogte blijven over de inzet van het team. Het antwoord van het college van burgemeester en wethouders komt binnen zes weken.