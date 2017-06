Zwaan met 'mogelijk botulisme' gevonden in Waalwijk

Ma­nus­je-van-al­les Jan Verhoeven wint titel Conciërge van het Jaar in Waalwijk

28 juni TILBURG - In navolging van D66 in Tilburg, die dit jaar alweer voor de achtste keer de verkiezing Conciërge van het jaar organiseert, koos D66 in Waalwijk dit jaar de Conciërge van het Jaar. Vier manusjes-van-alles werden door de basisscholen voorgedragen. Jan Verhoeven (46) van basisschool Baardwijk ging met de eer strijken.