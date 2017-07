Achterstallig onderhoud bij kwart van grote bruggen; bespreking Merwedebrug ná de zomer

In totaal is er een bedrag van 5,5 miljoen euro aan achterstallig onderhoud aan bijna een kwart (23 procent) van de grote bruggen op de belangrijke wegen in Nederland. In deze regio is alleen sprake van uitgesteld onderhoud bij de Martinus Nijhoffbrug in de A2 bij Zaltbommel. Direct gevaar voor de veiligheid is er niet, maar in enkele gevallen is wel degelijk sprake van problemen die voor storingen en overlast voor gebruikers kunnen zorgen.

Dit schrijft verkeersminister Schultz vandaag aan de Tweede Kamer. Bij 16 van de 70 grote vaste bruggen over water is achterstallig onderhoud geconstateerd. Voor de helft daarvan zijn binnen ongeveer 15 jaar fikse maatregelen nodig (zoals versterking) om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen.

Bij 15 bruggen was verder nog sprake van uitgesteld onderhoud, waaronder de Martinus Nijhoffbrug in de A2 bij Zaltbommel. Andere grote bruggen in deze regio werden gecheckt en in orde bevonden zoals de bruggen in de A50 over de Maas bij Ravenstein en over de Waal bij Ewijk en de brUg in de A2 bij Empel.

Onderzoek op constructie

Rijkswaterstaat heeft bij de bruggen zowel de bewegende als de vaste delen onderzocht op een degelijke constructie. Verder is het uitgesteld en achterstallig onderhoud in kaart gebracht. Aanleiding voor dit onderzoek waren de problemen vorig jaar met de Merwedebrug. Deze brug staat daarom ook met hoge prioriteit op de lijst, de verwachte kosten bedragen 109 miljoen.

Schultz: ,,Voor geen van de bruggen zijn er aanwijzingen gevonden dat de brugconstructie op korte termijn zal bezwijken. Er zijn dus geen aanpassingen aan het gebruik nodig.”

De bewindsvrouw benadrukt dat de bruggen met een slecht cijfer al in beeld zijn voor vervanging en renovatie.

Kleine maatregelen

Bij achterstallig onderhoud gaat het vaak om kleinere maatregelen, zoals een niet goed vastzittende leuning in de machinekelder. Of om een geleiderail die kapot is en tijdelijk wordt afgeschermd. Enkele keren zijn er mankementen die het ‘betrouwbaar functioneren’ beïnvloeden. Schultz meldt niet welke dat zijn.

Dit wordt volgens de minister van Infrastructuur en Milieu direct aangepakt als het noodzakelijk is voor het veilig blijven functioneren. De maatregelen om het overige achterstallige onderhoud weg te werken, zijn al in de onderhoudsprogrammering voor de komende periode opgenomen.

Merwedebrug

,,Het belang van adequaat beheer en onderhoud heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen”, aldus Schultz. Door de hogere leeftijd van bruggen en steeds meer zwaar verkeer (meer belasting dan waar bij de bouw rekening mee is gehouden) zijn incidenten volgens haar echter ‘niet geheel uit te sluiten’.

Haarscheurtjes in de draagbalken zorgden dat de Merwedebrug bij Gorinchem (A27) afgelopen jaar zelfs tijdelijk dicht moest voor vrachtverkeer. De minister werkt nog aan een evaluatie rondom de stremming van de Merwedebrug, schrijft ze. De uitkomst daarvan wordt na de zomer verwacht.