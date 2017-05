Anticlimax: Miljoenencontainer Keith Haring niet verkocht

Een grote anticlimax vanavond in een bijna volle en bloedhete veilingzaal van het Haagse Venduehuis, waar een door de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring beschilderde container werd geveild. Het gevaarte dat de 1,5 en 2 miljoen moest opbrengen en waar al weken naar was uitgekeken, werd niet verkocht.

Op het moment dat de veilingmeester het bieden op ‘lot 145’ op één miljoen begon, bleef het doodstil in de daarvoor rumoerige zaal. Ook de telefoons met bieders buiten de zaal en doorgaans bellend vanuit het buitenland, bleven stil. Het Venduehuis had speciaal voor de veiling van de miljoenencontainer extra technische maatregelen getroffen zodat er telefonisch kon worden geboden. Er werd niet vanuit gegaan dat de toekomstige eigenaar van de container, een cadeautje van Haring voor een surfclub in het Belgische Knokke, in de zaal zou zitten om te bieden. Maar er kwam niet één enkele bieding op de container.

Aandacht

Directeur Peter Meefout van het Venduehuis in de Haagse Nobelstraat erkent dat de container in elk geval veel aandacht heeft getrokken voor het veilinghuis dat zich steeds meer als wereldspeler in de kunst wil profileren. ,,Maar we hadden hem toch liever verkocht’’, zegt hij. ,,Er waren serieuze geïnteresseerden. Dat wisten we. Maar als ze op het moment dat daarvoor is niet bieden, dan houdt het op.’’