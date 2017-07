Bejaarde uit Nieuwendijk ziet geen kwaad in oraal bevredigen jongen: 'Ik vind het een beetje overdreven'

De verdachte erkende dat hij de man pijpte, maar hij zei dat hij niet wist dat de jongen zo kwetsbaar was: psychotisch, autistisch en het verstandelijke vermogen van een jonge tiener. Het slachtoffer was die dag aan het wielrennen en kwam, zoals wel vaker, langs bij de verdachte. Die liet hem douchen, maar stapte tegelijkertijd zelf naakt in bad om zich te scheren. En toen gebeurde het, volgens de verdachte bood het slachtoffer zich aan. ,,Toen heb ik hem geholpen.''

De man was een kennis van de familie van de jongen. Hij was chauffeur op een bruiloft, ze zagen elkaar regelmatig in de kerk. Hij moet hebben geweten van de beperkingen, aldus de familie. ,,Dat werd ook regelmatig bij de kerkdiensten besproken.''