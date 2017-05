Bouwvakkers vinden gestolen gereedschap terug in bestelbus; Werkendammer aangehouden

Toneelgroep Entree speelt 'Verliezers' in Sleeuwijk

12 mei SLEEUWIJK - Toneelgroep Entree uit Sleeuwijk is donderdag gestart met een reeks voorstellingen. Voor dit seizoen is gekozen voor het blijspel Verliezers van Ton Davids. Ook vorig jaar speelde het gezelschap een stuk van deze auteur. Het werd toen uitgevoerd in de watertoren in Uppel. Nu is weer gekozen voor een locatie in Sleeuwijk, in een deel van een loods aan 't Zand.