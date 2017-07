Brand op bootje in de Biesbosch: '20 seconden later hadden we in brandwondencentrum gelegen!'

De paniek was groot: terwijl enkele opvarenden probeerden de brand te blussen, sprongen anderen van boord of duwden hun collega's het water in. ,,Het was één grote vuurzee!", zegt de eigenaar van IJsboerderij de Jacobushoeve uit Dorst, duidelijk aangeslagen. ,,Als twintig seconden later het gaslek was ontdekt hadden wij nu in het brandwondencentrum gelegen. Iedereen is heelhuids terug, ik ben zo blij! We gaan alles voor de collega's en hun weggeraakte spullen nu netjes afwerken."