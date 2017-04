CDA Werkendam maakt zich zorgen: 'Mogelijk illegale drugsfabrieken in de regio'

Update Dode man bij scheepswerf Werkendam niet door misdrijf omgekomen

29 april WERKENDAM - In de Boven Merwede bij Werkendam is vrijdagavond het stoffelijk overschot van een man gevonden. Een schipper zag het lichaam ter hoogte van de Sleeuwijksedijk bij Werkendam drijven en sloeg alarm. Over de identiteit en doodsoorzaak is nog niets bekend, al gaat de politie van Rotterdam niet uit van een misdrijf.