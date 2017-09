Danny Buijs na dit seizoen weg bij Kozakken Boys

Buijs is bezig aan zijn vierde jaar bij de tweede divisionist. Als hij zijn tijd uitzit, is hij één van de langstzittende coaches in de geschiedenis van de club. ,,Danny heeft met zijn staf en spelers geweldige prestaties geleverd en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor'', zegt voorzitter Henk de Goeij. ,,In het hedendaagse voetbal is vier jaar samenwerking met een trainer een mooie periode en is het voor zowel Danny als voor de club prima om een nieuwe weg in te slaan.''

Buijs zelf: ,,De afgelopen seizoenen waren een geweldige leerschool waarin ik mezelf enorm heb kunnen ontwikkelen.'' Bang dat de vroege aankondiging van zijn vertrek daar verandering in brengt in hij niet. ,,We gaan er alles aan doen om ook dit seizoen weer zo goed mogelijk voor de dag te komen, met in ieder geval herkenbaar dominant en aanvallend voetbal. Zo wil ik op een mooie manier afscheid nemen van de club en een fantastische periode'', zegt hij in het persbericht van de club.