Dode man gevonden in water bij scheepswerf in Werkendam

Het lichaam werd gevonden bij een scheepswerf ter hoogte van De Werken, aan de Sleeuwijksedijk. De politie heeft het lichaam uit het water gehaald. Met een boot van Rijkswaterstaat is het naar de post van de politie te water gebracht in Gorinchem. Daar zal het verder worden onderzocht. Er is nog geen indicatie dat het om een misdrijf gaat, laat de politie weten.

Vrijdag werden nog twee lichamen in het water gevonden. 's Ochtends werd een dode man in een sloot bij Boxtel gevonden, die vermoedelijk onwel is geworden. Later op de dag werd ook een stoffelijk overschot gevonden in de Waal bij Rossum. Of er een verband is tussen de zaken, is volgens de politie onduidelijk.