Dussenaar moet aanwezig zijn bij hoger beroep over misbruik dochter

De vader was in oktober vorig al door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege het langdurige seksueel misbruik van zijn dochter. Dat zou vanaf haar negende tot haar veertiende jaar plaatsgevonden hebben. Eerst in Schiedam en later in Dussen, waar ze na de scheiding van haar ouders met haar vader ging wonen. Het ging onder meer om het betasten van zijn dochter, tongzoenen en geslachtsgemeenschap.

De vader vergreep zich aan het meisje als hij teveel gedronken had. Haar omgeving had nooit iets opgemerkt. Op school in de brugklas liet ze er een keer iets tegen een klasgenootje over los, maar ‘het geheim’ werd toen nog niet ontrafeld.

Zelfmoord

Toen ze echter begin vorig jaar een vriendje kreeg, stortte ze haar hart uit bij haar moeder en werd het grove misbruik bekend. De verdachte zou op dat moment zelfmoord hebben willen plegen, maar de politie voorkwam dat de Dussenaar een einde aan zijn leven kon maken. Behalve tot een gevangenisstraf werd A. ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 5000 euro aan zijn dochter.

Na de veroordeling door de rechtbank spande de verdachte hoger beroep aan. Hij vindt dat hij, met een celstraf van 72 maanden, te zwaar is gestraft voor het misbruik. Volgens zijn advocaat leggen rechters in soortelijke zaken meestal niet meer dan vier jaar cel op.

Het gerechtshof zou de man gisteren nog eens ondervragen over de zaak, maar A. verscheen niet op de zitting. ,,Onbegrijpelijk en kwalijk”, zei de aanklaagster van het OM over de afwezigheid van de verdachte. Voor het slachtoffer en haar familie, die wel in de rechtszaal waren, zou het van groot belang zijn dat de vader zou verschijnen op de zitting. Dat zou helpen bij de verwerking van de traumatische ervaringen van het slachtoffer.

Zwijgrecht

De advocaat van de verdachte betoogde dat de aanwezigheid van de vader juist negatief zou uitpakken: ,,Dat doet meer kwaad dan goed.’’ Als de vader verplicht wordt om op de zitting te verschijnen, zal hij waarschijnlijk toch niets zeggen. De kans is groot dat hij dan dichtklapt, en gebruik maakt van zijn zwijgrecht, meende de advocaat.