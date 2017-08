Gewonde door kop-staartbotsing op A27 bij Nieuwendijk

Hand­ha­vings­ac­tie Biesbosch: dronken schippers, verboden kampvuren, een kruisboog en een gestolen boot

8 augustus WERKENDAM – Twee dronken schippers, verboden kampvuren, kamperen buiten de aangewezen gebieden en een visser die een kruisboog van huis had meegenomen. Het is een greep uit de resultaten van de handhavingsactie die afgelopen zaterdag in de Biesbosch is gehouden.