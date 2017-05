'Ik vertrek' in Nieuwendijkse polder; Koos en Majolein over hun B&B in Fort Bakkerskil

Fort Bakkerskil, genoemd naar het gelijknamige riviertje, maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die van Werkendam naar Muiden loopt. Het fort werd tussen 1877 en 1880 gebouwd om de nabijgelegen Papsluis te beschermen. Deze sluis uit 1815 vormde de verbinding tussen het water van de Bakkerskil en de lager gelegen polders. Tijdens de mobilisatieperiodes 1914-1918 en 1939-1940 bood Fort Bakkerskil onderdak aan bijna honderd soldaten. Uiteindelijk werd er niet gevochten en sinds 1951 is het fort niet meer in gebruik voor militaire doeleinden.



Het fort, een rijksmonument, is bedekt met een camouflerende laag aarde van drie meter dik. ,,Vroeger lekte water uit deze grond het fort in en was het er een vochtige en muffe bedoening. Bij de restauratie is de grondlaag tijdelijk weggehaald om het dak waterdicht te kunnen maken'', vertelt Koos. ,,Bovendien is er een luchtbehandelingssysteem aangelegd. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het binnen niet vochtig of muf.'' Dat het koud zal zijn op het fort is een ander hardnekkig misverstand. ,,Veel bezoekers brengen dikke truien mee en sokken om in bed te dragen, maar dat is nergens voor nodig'', zegt Marjolein. ,,We hebben een op houtsnippers gestookte centrale verwarming, die maakt het overal behaaglijk.''