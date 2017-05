Miljoenencontainer Keith Haring verkocht na veiling

WERKENDAM - De container die is beschilderd door de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar Keith Haring is na de veiling in het Haagse Venduehuis alsnog verkocht. Hij is in de zogeheten aftersale verkocht voor iets meer dan een miljoen euro. Het precieze bedrag wil het veilinghuis niet bekendmaken.

De veiling leek even uit te draaien op een grote anticlimax. Het gevaarte dat de 1,5 en 2 miljoen moest opbrengen en waar al weken naar was uitgekeken, werd niet verkocht.

Op het moment dat de veilingmeester het bieden op ‘lot 145’ op één miljoen begon, bleef het doodstil in de daarvoor rumoerige zaal. Ook de telefoons met bieders buiten de zaal en doorgaans bellend vanuit het buitenland, bleven stil. Het Venduehuis had speciaal voor de veiling van de miljoenencontainer extra technische maatregelen getroffen zodat er telefonisch kon worden geboden. Er werd niet vanuit gegaan dat de toekomstige eigenaar van de container, een cadeautje van Haring voor een surfclub in het Belgische Knokke, in de zaal zou zitten om te bieden.

Maar er kwam niet één enkele bieding op de container. Directeur Peter Meefout van het Venduehuis in de Haagse Nobelstraat erkent dat de container in elk geval veel aandacht heeft getrokken voor het veilinghuis dat zich steeds meer als wereldspeler in de kunst wil profileren.

After sale

Een uur na de veiling werd het kunststuk alsnog verkocht, voor meer dan een miljoen euro. Precies wat de eigenaar wilde. Zo'n after sale is heel normaal in de veilingwereld, zegt Peter van Beveren, adviseur moderne en hedendaagse kunst bij het veilinghuis. ,,Het was een domper dat er tijdens de veiling die op een miljoen begon, niet werd geboden. Dat gebeurt wel vaker dat geïnteresseerden het even niet meer weten. Maar het is alsnog gelukt. Wij zijn blij, de verkoper is blij en de kopers denk ik ook."