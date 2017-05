'Niet de illusie dat er geen illegale hennepkwekerijen of laboratoria zijn'

Paans uitte eind arpil zijn zorgen over illegale drugsdumpingen in de gemeente Werkendam. ,,Dit is mogelijk een teken van drugsfabrieken in de regio", schreef hij de gemeente. Die laat op haar beurt weten dat daarvan op de hoogte is. ,,We hebben niet de illusie dat er in onze regio geen illegale hennepkwekerijen en/of laboratoria zijn voor het vervaardigen van synthetische drugs", schrijft ze in een reactie. ,,Daar zijn tenslotte ook al voorbeelden van bekend."