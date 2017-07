Niet fietsen, dan lopen tegen borstkanker

Zeven keer fietsten vrouwen de afgelopen jaren door de regio tijdens de Pink Ribbon fietstocht, maar organisator Yolanda Hak kon het in haar eentje niet meer bolwerken. De tocht verdween na de editie van 2014. Jammer, vindt Rouvoet. ,,Het was prachtig om te zien hoe de in roze uitgedoste vrouwen een langgerekt lint vormden in het landschap. Ik woon in Sleeuwijk en zag het gebeuren dat het evenement stopte. Op een gegeven moment dacht ik ‘ik wil me nuttig maken in mijn vrije tijd’.’’ Hij raakte in gesprek met Hak. Het gevolg is dat er nu een nieuw evenement komt.

Mannen

Rouvoet werkt voor Boon Sliedrecht, dat eerder ook met acties geld ophaalde voor Pink Ribbon. De connectie was gauw gemaakt. Rouvoet: ,,Ik blaas het evenement samen met andere vrijwilligers nieuw leven in. Dit keer in de vorm van een wandeltocht van 17 kilometer, want dat is iets beter te organiseren dan een fietsevenement.’’

Daar komt nog bij dat de Pink Ribbon-tocht alleen voor vrouwelijke deelnemers was: ,,En nu kunnen ook mannen meedoen.’’

Quote Jammer dat niet alles in bloei staat, maar ook in de herfst is het prachtig Gert Jan Rouvoet

Vanaf Fort Altena vertrekken de de wandelaars. Ze lopen via Sleeuwijk naar Oudendijk en Woudrichem en weer terug naar het fort. Rouvoet hoopt op een groep van 500 man. ,,Dat zou mooi zijn. Het is een prachtige omgeving. Jammer dat niet alles in bloei staat in oktober, maar ook in de herfst kan het landschap prachtig kleuren. We wilden het evenement houden in oktober, omdat dat ook de periode is waarin Pink Ribbon campagne voert.’’

Rouvoet vindt het belangrijk om zich in te zetten voor een goed doel. ,,Toegegeven, we waren vanuit mijn werk al bezig met Pink Ribbon, maar er is ook een persoonlijke motivatie. Om me heen zie ik de ellende die borstkanker veroorzaakt. Zo heeft een collega op jonge leeftijd borstkanker gekregen. Ik wil me graag samen met de lopers inzetten.’’