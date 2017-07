Ongeluk op A27 bij Werkendam richting Breda, lange files in beide richtingen

'Eigenlijk ben je alles: arts, psycholoog én leerkracht'

27 juni Kwart over 9 dinsdagochtend. Bij het hek van basisschool ‘t Kompas in Werkendam verzamelen zich steeds meer ouders die hun kind af komen leveren. Half 10 gaat de deur open, een uur later dan normaal. Want de leerkrachten staken een uurtje, in de strijd om meer salaris en minder werkdruk.