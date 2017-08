Politie: bendes speuren jachthavens af voor buitenboordmotoren

De politie vermoedt dat helers uitgebreid op voorverkenning gaan in jachthavens, voordat ze toeslaan. ,,Dan blijkt dat veel bootbezitters hun buitenboordmotor niet goed vastmaken. Ook laten ze de motor erop zitten als ze de boot lange tijd niet gebruiken. Daarom roepen we iedereen op om ook zelf maatregelen te nemen om diefstal te voorkomen. Berg de motor bijvoorbeeld ergens anders op als je hem toch niet gebruikt. Dat is veel werk, maar het voorkomt een hoop ellende.’’



Daar komt nog bij dat lang niet alle pleziervaarders hun motor hebben geregistreerd via de website stopheling.nl. Het vastleggen van het serienummer zorgt ervoor dat de motor veel moeilijker te slijten is na diefstal. Opkopers zijn immers verplicht om te checken of een aangeboden artikel als gestolen geregistreerd staat.