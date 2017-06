Politie haalt kind (3) uit snikhete auto in Werkendam

Volop babygeluk voor twee vis­arend­paar­tjes in de Biesbosch

6:42 WERKENDAM - Beide visarendpaartjes in de Biesbosch hebben jongen. Boswachters Thomas van der Es en Jacques van der Neut zagen afgelopen week hoe een jong in het nest op de hoogspanningsmast vis kreeg. Van der Es: ,,Dit is geweldig: het is het tweede succesvolle broedpaar van Nederland.’’