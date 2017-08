Raskat Chasey dood na mogelijk zware mishandeling in Almkerk: 'Hij is opengesneden'

ALMKERK/WERKENDAM - In Almkerk is een kat zo ernstig toegetakeld, dat het dier is gestorven. Zijn baasje en de fokker vermoeden opzet.

Kattenfokker Mariska Visser uit Werkendam is verbijsterd over de toetakeling van Ceasario, die sinds twee jaar als Chasey door het leven ging, bij zijn nieuwe baasje in Almkerk. Zowel zijn baasje als fokker Visser - die hem nog regelmatig opzocht - zijn woedend en vermoeden dat de raskat opzettelijk is toegetakeld.

Zondagochtend werd hij onder een auto in de Prunuslaan gevonden. De avond daarvoor was hij in een onbewaakt moment naar buiten geglipt. De Maine Coon, zoals het ras heet, had onder meer een verbrijzelde staart, tot op het bot kapotte nagels en het leek erop dat er een scherp voorwerp in zijn anus was gestoken.

,,De wond bij zijn anus was heel glad. De huid was niet gescheurd maar gesneden'', zegt Visser. Hoe precies weet ze niet. ,,Met een zakmes misschien? Maar het is een gruwelijk beeld. Je kon de ingewanden zien zitten.''

Verweerd

,,Het kan zijn dat hij is aangereden’’, zegt Visser. ,,Maar hij heeft ook verwondingen die niet door een aanrijding kunnen komen.’’ Een dierenarts die foto’s van het gewonde dier bekeek, heeft dat volgens haar bevestigd. ,,Ook had hij bloed onder zijn nagels, het is duidelijk dat hij zich heeft verweerd.’’ De tuin bij de oprit waar het beestje is gevonden was volgens haar ook flink beschadigd.