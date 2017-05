Regeling voor veiligheid bij Kozakken Boys

De KNVB stelt aan clubs die een licentie krijgen om in de Tweede Divisie uit te komen, eisen als het gaat om de veiligheid. Voorzitter Henk de Goeij zegt blij te zijn met de voortvarendheid waarmee dat door de gemeente is opgepakt. ,,We hebben het plan ingediend bij de KNVB en daar waren ze onder de indruk van de manier waarop dat hier is opgepakt.’’

Verantwoordelijkheden

In het calamiteitenplan staat volgens De Goeij tot in detail beschreven hoe de verantwoordelijkheden liggen. ,,Het gaat dan niet alleen om de aanwezigheid van brandblussers en nooduitgangen. Er staat ook in hoe de toegang is geregeld tot het vak voor uitsupporters, welke rol de politie heeft, wat van de stewards wordt verwacht. Maar ook wat wel en niet wordt toegestaan met vuurwerk en hoe wordt gehandeld als bij supporters sprake is van fysiek geweld of van bijvoorbeeld racistische spreekkoren of scheldpartijen.’’