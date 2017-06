Rijbaan A27 weer vrij na ongeluk tussen Hank en Nieuwendijk

Sleeuwijk strandt weer in het zicht van de haven

5 juni HARDINXVELD Nacompetitie om promotie naar de tweede klasse van het zaterdagvoetbal lijkt voor Sleeuwijk te zijn uitgegroeid tot een ware obsessie. De afgelopen vier jaar ging de Brabantse ploeg steeds in die barrage onderuit en bleef het daardoor derdeklasser. Dit weekeinde ging het opnieuw fout in de nacompetitie voor Sleeuwijk. Nadat het zaterdag in eigen huis met 2-2 gelijkspeelde tegen Hardinxveld ging het tweede pinksterdag in de return met 5-4 onderuit. Waardoor het voor het vijfde maal op rij strandde in het zicht van de haven.