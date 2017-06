Schade aan natuur door tientallen kampvuren in de Biesbosch

WERKENDAM - Recreanten in de nationaal park De Biesbosch bouwen massaal kampvuren, terwijl dit verboden is. De boswachters van Staatsbosbeheer maken zich serieus zorgen over de schade die daardoor ontstaat. ,,Bij de afmeerplaatsen vinden we enorme stookplaatsen en het nodige afval’’, zegt Thomas van der Es, boswachter bij Staatsbosbeheer.

Het probleem van vuurtje stokende recreanten in het hart van De Biesbosch is niet nieuw. Al jaren willen recreanten in het natuurgebied wel eens een kampvuur maken. Maar sinds de start van het nieuwe vaarseizoen neemt het probleem epidemische vormen aan. ,,Ik kan nu zo maar al zo’n vijftig schroeiplekken aanwijzen’’, zegt Van der Es.

De stookplaatsen die hij en zijn collega-boswachters aantreffen, zijn fors. Ze liggen onder meer langs het Gat van de Zuiderklip, de Sloot van St. Jan, het Jeppegat en de Aakvlaai. ,,De vegetatie die er stond, is compleet verdwenen. We treffen er vaak ook verbrand afval aan, zoals plastic en blikjes. In enkele gevallen is er zelfs spiritus gebruikt om het vuur op gang te krijgen. Dat wil je niet in een natuurgebied als De Biesbosch.’’

Verboden

Een kampvuur maken is verboden volgens de huisregels van het nationaal park. Het gebruik van een barbecue of vuurkorf niet, zolang de gebruikers hun eigen spullen daarvoor meebrengen en de natuur niet beschadigen. ,,Je mag in het nationaal park geen hout sprokkelen’’, zegt Van der Es.

Het is volgens hem moeilijk om grip op het probleem te krijgen. ,,Veel kampvuren worden pas gebouwd wanneer de zon ondergaat. En wij als boswachters kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar als we mensen betrappen, kunnen we hen op grond van de parkregels beboeten. Wanneer er sprake is van het verbranden van afval, gaat het om een milieudelict. Dan komt Justitie om de hoek kijken. De hoogte van die boete weet ik niet, maar dat loopt in de vele honderden euro’s.’’