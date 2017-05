Steeds meer dieren komen in de Biesbosch onder de auto; doodgereden hazen en reeën worden vaak niet eens gemeld

En het zijn volgens Van der Es niet alleen de dieren die gevaar lopen. Ook vogelaars die soms even langzaam rijden omdat ze iets zien of een goed plekje uitzoeken, komen in de knel als te hard wordt gereden.’’



Van der Es realiseert zich dat het aanbrengen van verkeersdrempels niet met applaus ontvangen zal worden, nog los van de kosten. ,,Met bewustwording onder bezoekers van het gebied bereik je al een hoop denk ik. Op de Bandijk mag je 60 km/uur. Dan sta je toch een stuk sneller stil dan wanneer je over de 80 gaat.’’



Volgens een woordvoerder van de gemeente Werkendam is inmiddels overleg gaande met Staatsbosbeheer over te nemen maatregelen. ,,We denken dan niet zozeer aan snelheidsbeperkende maatregelen, maar meer aan het plaatsen van borden en het bewust maken van bezoekers. Op welke termijn dat gebeurt kan ik nog niet zeggen.’’