Voor ontucht veroordeelde docent uit Sleeuwijk ook niet meer welkom op school in Dordrecht

ANDEL - De docent die is veroordeeld voor ontucht met een leerling op de Andelse Prinsentuin, is ook niet meer welkom op het Wellantcollege in Dordrecht. Hij wordt zo snel mogelijk ontslagen. De school heeft hem verder met onmiddellijke ingang de toegang ontzegd.

Dat heeft de school alle ouders zojuist in een brief laten weten. De 59-jarige Sleeuwijker werd vrijdag door de rechtbank veroordeeld tot 240 uur werkstraf, omdat hij bijna tien jaar geleden een relatie had met een examenleerlinge (16) op een vorige school in Andel. Zij deed vorig jaar aangifte.

De docent was sinds vorig jaar aan de slag op de Dordtse vmbo-school. Voor de vakantie had hij net gehoord dat hij een vaste aanstelling zou krijgen. Bij zijn aanstelling destijds had hij zijn verleden verzwegen. Een dag na de behandeling van zijn strafzaak in de rechtbank (eind juli) lichtte hij zijn leidinggevende pas in.