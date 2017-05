Wéér jonkies in het nest van de visarenden in de Biesbosch

WERKENDAM - De eieren in het nest van de visarenden in de Biesbosch zijn uitgekomen. 'Voor het tweede jaar op rij succes', jubelt boswachter Thomas van der Es op Twitter.

In april ontdekte de boswachter al dat één van de twee koppels visarenden die de Biesbosch rijk is aan het broeden was op het nest aan de Boomgatweg. Iets meer dan een maand later is het zo ver: er zijn weer kleine visarenden geboren in de Biesbosch.

Ook op het andere nest, in de hoogspanningsmast bij de Gijster is een koppel visarenden aan het broeden. Het is niet bekend of die eieren al zijn uitgekomen.