Werkendam: geen massatoerisme in de Biesbosch

WERKENDAM - Allerlei nieuwe voorzieningen in en om Nationaal park de Biesbosch die vooral bedoeld zijn om meer bezoekers naar het gebied te trekken zijn ongewenst. Dat stelt de gemeente Werkendam in een brief aan de directie van het Nationaal Park.

Werkendam vindt dat bezoekersaantallen en voorzieningen in de Biesbosch moeten passen bij de identiteit van het gebied. In de brief aan het Parkschap geeft het college van b en w aan zich te realiseren dat de opvatting van Werkendam niet strookt met de doelstellingen van andere partners.

Werkendam voelt zich verantwoordelijk voor het bewaken van de goede balans tussen beschermen en benutten van het natuurgebied. Naast plannen met de Recreatiepoort en al aanwezige faciliteiten moeten nieuwe initiatieven daarom, als het aan Werkendam ligt, vooral kleinschalig zijn en bij voorkeur worden gevestigd aan de randen van de Biesbosch of in de buurt van al bestaande functies.

Werkendam ziet daar vooral een rol voor lokale ondernemers. De gemeente is tegen het invoeren van betaald parkeren in Werkendam. Er zou ook onderscheid moeten worden gemaakt tussen droge en natte gedeelten van de Biesbosch omdat die gebieden niet evenveel drukte aankunnen.

Discussie

De discussie in Werkendam is actueel omdat het Parkschap werkt aan een nieuw bedrijfsplan nu de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de gemeente Sliedrecht hebben besloten op 1 januari 2018 uit het samenwerkingsverband te stappen.

Ontwikkeling en beheer van natuur moeten door het afstoten van taken door het rijk meer lokaal worden georganiseerd. In juni wordt een discussiedag gehouden met alle betrokken partners, zoals de Biesboschgemeenten, Staatsbosbeheer, grondeigenaren en provincies. Daar moet een 'droombeeld voor 2021' worden geschetst. De bijeenkomst krijgt in september een vervolg voor alle raadsleden.