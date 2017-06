Woudrichemse wethouder Jorritsma: 'Geraakt door relaas Altenahove'

Op Facebook en in deze krant luchtte de Almkerkse, wier man in Altenahove woont, haar hart over de veranderingen in de zorg.



Jorritsma heeft met Boelhouwers en met het bestuur van De Riethorst Stromenland, waaronder Altenahove valt, gepraat. „Het is niet zo dat er direct iets mis is, hun visie is juist heel goed. Ze zijn veranderingen aan het doorvoeren en dat is heel goed, maar het brengt ook onzekerheid met zich mee. Ik kan me voorstellen dat je dat dan soms even te veel wordt’’, zegt ze over de emotionele reactie van Boelhouwers.



Die beschreef onder meer hoe haar man in een week tijd, door ziekteverzuim, maar één keer kon douchen. Inmiddels is dat overigens niet meer het geval. Jorritsma: „De zorg raakt mensen echt in het hart. En dit speelt niet alleen hier, maar in het hele land.’’