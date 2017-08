Zielige bosuil vast in prikkeldraad in de Biesbosch

Op het strand of tussen de olijbomen, Annet van Gelder trouwt óveral

18 augustus SLEEUWIJK - Trouwen in het buitenland. Veel bruidsparen dromen er van. Tijdens de zonsondergang op een verlaten strand ? Of in een intieme ceremonie onder olijfbomen in Italië ? Of op je favoriete vakantiebestemming ?,,Make your dreams happen", zegt Annet van Gelder. De Sleeuwijkse is beëdigd trouwambtenaar en kan 'het heuglijkste moment uit je leven' op die wijze begeleiden en voltrekken.