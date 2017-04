12 miljoen 'ongepaste' LHBT-video's weer zichtbaar op YouTube

De beperkte modus op YouTube zorgt ervoor dat video's die ongepast of schadelijk zijn niet in de zoekresultaten opduiken. De modus wordt vaak gebruikt om kinderen te beschermen tegen ongepaste content. Dat filmpjes met verwijzingen naar homoseksualiteit, biseksualiteit of transseksualiteit hier ook onder vielen, kwam YouTube op flink wat kritiek te staan.

Fout

Volgens YouTube was de oorzaak een fout in de systemen. ,,Aan de technische kant hebben we een probleem opgelost waarbij video's ten onrechte werden uitgesloten'', aldus het videoplatform in een verklaring. ,,Er zijn nu twaalf miljoen extra video’s van allerlei categorieën - inclusief honderdduizenden met LHBTI+-content - beschikbaar in de beperkte modus.''

Daarnaast is er een apart formulier gemaakt waarin videomakers en kijkers feedback kunnen geven over de beperkte modus. ,,We gebruiken deze informatie om ons automatische systeem in de toekomst te verbeteren.''