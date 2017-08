381 nieuwe dier- en plantsoorten ontdekt in Amazonegebied

Zo schat de organisatie dat 80 procent van de soorten in het gebied nog ontdekt moet worden. ,,Ondanks het feit dat het slechts 1 procent van het oppervlak van de aarde bedekt, wordt geschat dat 10 procent van alle bekende soorten op aarde er leven", aldus het WNF.



De organisatie maakt zich zorgen over de bescherming van het Amazonewoud. Het is het grootste regenwoud ter wereld en wordt door wetenschappers ook wel 'de longen van de wereld' genoemd. De grootste bedreiging voor het gebied is de mens. Alle nieuw ontdekte dieren werden ontdekt in gebieden die bedreigd worden door ingrijpen van de mens. Zo wordt in recordtempo tropisch hardhout gekapt en komen er steeds meer boerenbedrijven bij.



Ricardo Mello, een vooraanstaand lid van het WNF Amazoneprogramma, benadrukt dat de mens het regenwoud aan het vernietigen is. ,,Dat is erg belangrijk voor ons om te weten: onze economische activiteiten zijn er de oorzaak van dat diersoorten dreigen uit te sterven nog voordat we ze ontdekt hebben."