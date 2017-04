Behoorlijk dichtbij! Enorme ruimterots vliegt komende week langs aarde

Op 19 april zal 2014-JO15, die drie jaar geleden voor het eerst werd waargenomen, op grofweg 4,6 keer de afstand tussen de aarde en de maan voorbij suizen. De aarde raken is weliswaar uitgesloten, maar voor een asteroïde van deze grootte is het wel behoorlijk dichtbij. Dagelijks vliegen kleinere ruimtegangers aan de aarde voorbij. Een klont van dit formaat is echter zeldzaam.



De laatste close encounter met een dergelijk ruimterotsblok dateert van 2004. Toen trok Toutatis, met een diameter van ongeveer 5 kilometer, voorbij op een afstand van vier keer die van de aarde tot de maan. De volgende passant die veel dichterbij komt, is 1999-AN10. Ergens in 2027 komt deze 800 meter lange kolos langs zeilen op 380.000 kilometer. Ongeveer net zover als de maan van ons verwijderd is.



2014-JO15 zal na 19 april, met behulp van een telescoop, te zien moeten zijn aan de nachtelijke hemel. Het oppervlak van de asteroïde is twee keer zo weerspiegelend als dat van de maan. Alhoewel de baan van de voortrazende berg goed berekend is, weten deskundigen verder nog weinig van de 2014-JO15 af. Ook zijn formaat is slechts bij benadering bekend.



De passage op 19 april biedt onderzoekers de kans de asteroïde eens goed aan de tand te voelen. Diverse observatoria en sterrenwachten staan klaar om met hun kijkers de buitenaardse bezoeker gade te slaan. Details van zo’n twee meter moeten zichtbaar worden. Na twee dagen zal de asteroïde echter al weer uit het zicht zijn. De volgende kans om 2014-JO15 van ‘dichtbij’ te bekijken, zal pas ergens over 500 jaar zijn.