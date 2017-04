'Bier beter dan paracetamol'

Plastic-etende rups ontdekt: hoopgevend, maar het plasticprobleem blijft

25 april Plastic is een hardnekkig probleem. We produceren jaarlijks miljarden kilo's afval, maar een oplossing voor de vervuiling lijkt ver weg. Tot nu: wetenschappers stuitten toevallig op een rups die op relatief hoge snelheid plastic kan opeten én verteren. Gisteren verschenen de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.