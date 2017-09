Canadees onderzoek: Kinderenboeken met dieren minder leerzaam

Volgens makers van prentenboeken is er nog veel meer dat kinderen van dieren kunnen leren. Zo noemt tekenaar Mies van Hout het onderzoek ,,interessant, maar geen reden om dieren uit kinderboeken te halen.'' Van Hout ontwierp meerdere prentenboeken en illustreerde boeken van schrijvers als Paul Biegel. Wat dieren volgens haar bijzonder maken, is hun persoonlijkheid.



,,Dieren hebben meteen al een karakter. Je hoeft een kind niet uit te leggen wat het gevoel van een vlinder of een olifant is, dat voel je gewoon direct.'' Dat kinderen zich moeilijk in dieren kunnen verplaatsen, vindt ze dan ook een vreemd idee. Volgens haar kunnen kinderen zich juist herkennen in de emoties die dieren uitstralen.



,,Dat is een van de redenen dat mijn nieuwe boek Dag Poes! over katten gaat. Katten zijn geweldig, die hebben een enorm karakter. Ze zijn hautain, uitgelaten of nieuwsgierig. Kinderen kunnen die emoties terugbrengen naar zichzelf. Ze kunnen leren het beestje te begrijpen of gebruiken de emotie van het dier om over hun eigen gevoel te vertellen.''