Ruimtesonde Cassini begint aan 'laatste kunstje' bij planeet Saturnus

Op 15 september zal Cassini de geest geven, als zij met een kamikaze-duik verdwijnt in de atmosfeer van Saturnus die uiterst vijandig en woelig is. De planeet is een gasreus met een gesteente, ijzer en nikkel. De atmosfeer bestaat voor het grootste deel uit waterstof en wordt gekenmerkt door krachtige stormen (1800 kilometer per uur) en bliksemontladingen die duizend keer krachtiger zijn dan die op aarde.



Cassini werd op 15 oktober 2005 in de ruimte gebracht, samen met de hulpsonde Huygens, een project van het Europese ruimtevaartagentschap ESA. In 2005 daalde Huygens, na de loskoppeling van het ‘moederschip’ Cassini, af in de atmosfeer van de maan Titan. Voor en na de veilige landing verzamelde de sonde een schat van gegevens over de samenstelling van de gassen, temperatuur en windsnelheid. Eenmaal op het oppervlak was Huygens nog 72 uur actief.



De sonde stuurde imposante beelden van rivierbeddingen en drooggevallen meren die ooit waarschijnlijk gevuld zijn geweest met vloeibaar methaan. Cassini ontdekte op zijn beurt onlangs nog dat op de Noordpool van Titan een kilometer brede en honderden meters diepe geulen liggen die zijn gevuld met methaan. Het gas is op aarde een afvalproduct van levende wezens.