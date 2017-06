De grootste gamebeurs ter wereld: een nieuwe Xbox en FIFA zestig keer zo snel

1. De nieuwe Xbox One X

Microsoft stal de show met de presentatie van de nieuwe Xbox tijdens de Electronic Entertainment Expo (E3). De nieuwe Xbox One X is de krachtigste spelcomputer van dit moment en tegelijkertijd de kleinste console die de fabrikant ooit bouwde. Voor de kenners: de Xbox One X speelt games in 4K met zestig frames per seconde. De spelcomputer gaat 7 november in de verkoop en kost 499 euro.

2. FIFA zestig keer zo snel

Het populaire voetbalspel FIFA is alweer toe aan de 18de editie. Spelers kunnen ernaar uitkijken dat bij de nieuwe versie frustrerende uitroepen als 'maar ik schoot allang!' voortaan tot het verleden behoren. Waar in FIFA 17 de nieuwe animatie namelijk per stap werd berekend, gebeurt dat bij FIFA 18 per frame. Daarmee wordt de reactiesnelheid maar liefst zestig keer zo snel. Het spel ligt vanaf 29 september 2017 in de winkel.

3. Assasin's Creed terug van weggeweest

Volledig scherm Het nieuwe Assassin's Creed speelt zich af in het oude Egypte. © Ubisoft Na een sabbatical van een jaar is Assassin's Creed terug met een nieuwe game: Assassin's Creed Origins. Tot tevredenheid van de fans duikt de nieuwe versie weer ver de geschiedenis in. Origins speelt zich af in het oude Egypte, waar protagonist Bayek de Assassin's Brotherhood opricht. Het spel komt uit op 27 oktober.

4. Super Mario op Switch

Toen Nintendo de nieuwe console Switch uitbracht, was de belangrijkste kritiek het gebrek aan games. Daar is Nintendo dan ook flink mee aan de slag gegaan. Tijdens de E3 presenteerde zij Super Mario Odyssey. Met een schip reis je met het populaire karakter heel de wereld over. Een grappig detail uit het nieuwe Mario-spel: voortaan kan de loodgieter ook met zijn pet gooien. Het spel verschijnt 27 oktober.

5. Weinig Virtual Reality